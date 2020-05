Femmes de réconfort : un groupe civique dément les allégations d'utilisation opaque des dons

Photo : YONHAP News

Face à la critique sur la gestion non transparente de ses fonds, soulevée par une victime de l’esclavage sexuel, le Conseil coréen pour la justice et la mémoire a tenu, aujourd’hui, une conférence de presse. Selon cette association civique, le montant des dons réalisés par des particuliers durant ces trois dernières années s’est élevé à un peu plus de 2,2 milliards de wons, environ 1,67 million d’euros, dont 41 % ont été utilisés pour financer différentes initiatives de soutien aux anciennes femmes de réconfort.Quant à la manifestation dite « du mercredi », qui vise à dénoncer l’esclavage sexuel perpétré par l’armée impériale nippone pendant la Seconde guerre mondiale, elle a permis de récolter à peine 4,5 millions de wons, l’équivalent de 3 400 euros, alors que les dépenses liées à son organisation ont atteint 110 millions de wons, à savoir 83 253 euros.L'ONG oeuvre pour le réglement de cette question et la prévention de la violence en temps de guerre. Elle a précisé que ses activités visent non seulement à indemniser les victimes, mais aussi à mener diverses activités humanitaires en tant qu’association pour les droits des femmes comme le traitement des troubles physiques et mentaux, la restauration de l’honneur des victimes, etc.Rappelons que Lee Yong-soo, âgée de 92 ans, a déclaré le 7 mai dernier qu'elle ne participerait plus au rassemblement hebdomadaire que le groupe civique organise depuis 28 ans en dénonçant le manque de transparence dans sa gestion des fonds.