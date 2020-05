Météo : un ciel toujours couvert

Photo : YONHAP News

Le soleil n’arrive toujours pas à reprendre le dessus. Les nuages couvraient largement le ciel sud-coréen ce matin et s’il arrive à percer dans le sud, la couverture nuageuse s’intensifie dans le nord dans l’après-midi. L’indice de pollution atmosphérique (IQA US) est également élevé avec un niveau « mauvais pour les personnes sensibles » (entre 100 et 150).Suite aux pluies du week-end, le mercure a chuté dans la moitié nord alors qu’il se maintient dans le sud de la péninsule. Les températures maximales atteignent 22°C à Séoul, 23°C sur l’île de Jeju, 25°C à Daejeon et Busan, et enfin 28°C à Daegu.Le beau temps devrait faire son retour demain, d’après les prévisions de Météo-Corée. Le soleil couvrira la majeure partie du pays, mais les températures seront un peu plus fraîches avec seulement 20°C attendus dans la capitale.