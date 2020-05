Unité Cheonghae : un nouveau contingent déployé au Moyen-Orient

Photo : YONHAP News

Le destroyer Daejoyoung de 4 400 tonnes de la marine sud-coréenne a pris la mer, ce matin de la base militaire de Busan, dans le sud-est de la péninsule, avec le 32e contingent de l'unité Cheonghae à son bord. Il prendra, pendant six mois, le relais avec son prédécesseur, pour assurer l'escorte de navires et la sécurité dans les eaux au large de la Somalie.Avec quelque 300 militaires, composés de corps d'équipage, de forces spéciales de la marine et de pilotes d'hélicoptères, ce contingent participera également aux opérations antipirates auprès des Forces maritimes combinées (CMF).Suite à la décision prise en janvier dernier par le gouvernement d’élargir les zones de manœuvre de l’unité Cheonghae, son champ d'action couvrira non seulement le golfe d'Aden, au large de la Somalie, mais également le golfe d’Oman et le golfe persique.La marine nationale a procédé, à deux reprises avant son départ, à des tests de dépistage du nouveau coronavirus pour toutes les personnes à bord. Tous se sont avérés négatifs. Elle a également embarqué du matériel sanitaire dont des masques ou des combinaisons de protection.