OMS : la Corée du Sud est prête à répondre à une recrudescence des cas de COVID-19

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a cité l’exemple de la Corée du Sud pour en appeler de nouveau à la grande prudence concernant l’allègement des mesures strictes de lutte contre le nouveau coronavirus.Lors d’une conférence de presse virtuelle, hier, au siège de l’institution à Genève, son directeur général a précisé qu'au pays du Matin clair, des bars et des clubs avaient été fermés après la détection d’un cas de COVID-19 et que le traçage avait permis de retrouver de nombreux contacts.Tedros Adhanom Ghebreyesus a ajouté qu’à Wuhan, en Chine, un nouveau cluster de virus avait été signalé depuis la levée du confinement. Idem pour l’Allemagne qui a aussi rapporté une augmentation du nombre de cas après l’assouplissement des restrictions.Pour le patron de l’agence onusienne, « heureusement, ces trois pays ont mis en place des systèmes de détection et de réponse rapide à une recrudescence des cas ». Avant de souligner qu'il est tout de même important de lever les mesures de confinement, de manière lente et progressive.Le responsable des questions d’urgence sanitaire à l’OMS, Michael Ryan, présent lors de ce point de presse, a lui aussi exhorté tous les pays concernés à faire preuve d’une extrême vigilance.