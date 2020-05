Gerald Connolly souligne la coopération entre les pays concernés pour affronter d’éventuelles crises en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Gerald Connolly, représentant démocrate américain, a déploré, dans sa chronique publiée, lundi, dans le journal en ligne The Hill, que la disparition récente de Kim Jong-un rappelait le manque d’informations que le reste du monde avait sur la Corée du Nord. Il a ainsi souligné l’importance de la coopération entre Washington, Séoul, Pékin et Tokyo.Selon le co-président du Korea Caucus, un groupe de députés pro-coréens, alors que le dirigeant nord-coréen, fumeur, obèse et souffrant de problèmes cardiovasculaires, est comparable à une bombe à retardement en termes géopolitique, rien n’est encore prêt pour répondre à une éventuelle évolution de la situation au nord du 38e parallèle.Toujours d’après le représentant de Virginie, l’absence du leader nord-coréen a montré l’insuffisance des connaissances sur sa succession, les éléments liés à la sécurité de la région et surtout le contrôle des armes nucléaires. Compte tenu de la quantité de matières nucléaires qui seraient produites par Pyongyang, le nombre de ses armes nucléaires est estimé entre 20 et 80 et des responsables malintentionnés risquent d’y recourir en cas d’ébranlement du régime.Dans ce cadre, Connolly a rappelé que les Etats-Unis ont pour responsabilité de confirmer le rôle des acteurs principaux dans le scénario où la force militaire devait intervenir pour rétablir l’ordre. Il a pourtant émis une inquiétude sur les exercices militaires conjoints entre Séoul et Washington, mentionnant l’enlisement des négociations à propos de la prise en charge des frais de défense de la Corée du Sud.