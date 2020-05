Photo : YONHAP News

Le département d'Etat américain a remercié le gouvernement sud-coréen d’avoir envoyé deux millions de masques de protection à l’Agence fédérale de gestion des urgences.Son bureau des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique a exprimé sa gratitude via son compte Twitter, lundi, à propos de son soutien pour le combat contre le nouveau coronavirus. Il a ajouté que Séoul et Washington s’unissaient pour endiguer conjointement la pandémie, reposant sur une alliance bien solide.Avant cette assistance d’urgence, la Corée du Sud avait fourni de manière payante 750 000 outils de test de dépistage au gouvernement fédéral des Etats-Unis.