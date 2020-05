Un séisme de magnitude 3,8 secoue la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Un séisme de magnitude 3,8 a frappé, hier soir, la Corée du Nord. Il s’est produit plus précisément à 19h 45 à 32 km au nord-nord-ouest du comté de Pyonggang, dans la province du Gangwon, située à proximité de la frontière avec le Sud.Il s’agit de la plus forte secousse enregistrée dans la péninsule depuis le début de l’année. Elle a été ressentie jusqu’à Séoul. L’agence météorogique sud-coréenne (KMA) et le numéro de secours 119 de la capitale, de sa province voisine de Gyeonggi et de celle de Gangwon ont reçu de nombreux appels de personnes souhaitant se renseigner après ce tremblement de terre. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer.L’agence avait initialement estimé la magnitude à 4,0, avant de la réviser à 3,8 après des analyses détaillées.La terre tremble souvent dans la région du comté de Pyonggang. Depuis 1978, un total de 18 secousses de magnitude inférieure à 4,0 y ont eu lieu.La KMA se tient prête à réagir à d’éventuelles activités sismiques supplémentaires dans le nord de la péninsule.