Aide d’urgence « coronavirus » : 1,8 million de foyers sollicite un versement dès le 1er jour

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a ouvert, hier, la demande d’inscription à l’aide d’urgence « coronavirus » pouvant être versée sur les cartes de crédit.A en croire le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 1,54 million de ménages ont réclamé 1 220 milliards de wons, soit 920 millions d’euros. Ils étaient près de 400 000 foyers à Séoul, 477 000 dans la province de Gyeonggi et 110 000 à Busan.Les habitants peuvent s’y inscrire de 7h à 23h 30 selon le dernier chiffre de leur année de naissance, tout comme le système public de vente de masques. Aujourd’hui, les chefs de familles, dont l’année de naissance se termine par 2 et 7, peuvent effectuer leur inscription. Ce système s’appliquera seulement pendant la première semaine. A partir du 18 mai, il sera possible de demander le versement hors ligne, au guichet des banques partenaires des cartes de crédit.