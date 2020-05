COVID-19 : hausse du bilan quotidien à 2 chiffres après l’apparition d’un foyer à Itaewon

Photo : YONHAP News

L’inquiétude grandit à nouveau suite à la brusque hausse des contaminations au COVID-19.Ce mardi, le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) a annoncé avoir recensé 27 cas supplémentaires ces 24 dernières heures. 22 d’entre eux ont été identifiés chez des résidents dans le pays, et cinq autres chez des arrivants de l’étranger. Par ailleurs, ce mardi, deux décès supplémentaires ont été déplorés, portant à 10 936 et à 258, le nombre total de personnes positives au virus et de victimes de l’épidémie.Les infections domestiques ont un lien avec un homme de 29 ans testé positif le 6 mai, après avoir fréquenté des clubs et des bars à Itaewon, quartier branché de Séoul. Sachez qu’entre le 29 avril et le 7 mai, le KCDC a recensé une augmentation quotidienne à seulement un chiffre du nombre de contaminations, sauf le 3 mai.Une course contre la montre est donc lancée pour identifier toutes les personnes qui se sont rendues dans ces lieux de divertissement entre le 24 avril et le 6 mai. Tous ceux qui ont visité ces établissements au cours de cette période sont priés de se soumettre à un test de dépistage du nouveau coronavirus. Celui-ci est gratuit et les autorités sanitaires ont annoncé qu’elles feraient tout pour garantir la protection des données personnelles des personnes concernées. Jusqu’à présent, plus de 7 000 dépistages en lien avec ces clubs et bars ont été effectués.