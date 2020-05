COVID-19 : la reprise des cours à nouveau reportée d’une semaine

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Education a annoncé, hier, le report d’une semaine de la reprise des cours à l’école, qui devait se faire progressivement à partir de demain, en commençant par les lycéens en classe de terminale. Cette décision est intervenue en concertation avec les autorités sanitaires, pour assurer la sécurité des élèves.Considérée comme un modèle dans la lutte contre la pandémie, la Corée du Sud a enregistré une brusque hausse des contaminations, après la détection d’un nouveau foyer tant redoutée, dans des clubs et des bars à Itaewon, quartier branché de Séoul.A ce stade, l’enquête épidémiologique a été menée sur environ la moitié des personnes censées avoir visité ces établissements. Mais ce qui est plus préoccupant, c’est que de nouveaux cas sont identifiés dans plusieurs villes du pays, et non pas seulement dans la capitale.Le ministère envisage de dévoiler, vraisemblablement le 20 mai, un nouveau calendrier précis de la rentrée des classes pour tous les élèves, en considération de l’évolution de la situation liée à l’épidémie et des résultats de l’enquête épidémiologique.Dans ce contexte, tous les enseignants et les employés des écoles ayant fréquenté les clubs et bars identifiés, ou ayant fait un déplacement dans le quartier entre le 24 avril et le 6 mai, sont invités à se faire tester, même s’ils ne présentent pas de symptôme de la maladie.