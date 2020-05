10 véhicules autonomes circuleront sur les routes de Sangam à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud entre dans le futur. Il sera bientôt possible de voir des véhicules sans conducteur rouler sur son sol. La municipalité de Séoul a organisé, aujourd’hui, la cérémonie de lancement de la démonstration de la mobilité autonome sur la place culturelle de Sangam. Sept entreprises dont LG Uplus, Unmanned Solution et Controlworks ainsi que l’université Yonsei y ont assisté.La capitale sud-coréenne a formé un banc de test dans ce quartier en juin 2019 et y a fait rouler, depuis septembre dernier et à titre d’essai, des voitures autonomes. Cet événement marque le passage à la circulation démonstrative sur de vraies routes non contrôlées pour trois bus, quatre voitures et trois robots livreurs.Les automobiles sont capables de venir chercher des passagers, dotés ou non d’un permis de conduire et inscrits à un service de partage de véhicule, pour les emmener à leur destination où elles pourront se garer seules. Les robots, quant à eux, peuvent livrer des produits dans des endroits où les véhicules n’ont pas accès.Les ingénieurs intégreront dans ces voitures des données sur les temps de changement des feux de circulation à 0,1 seconde près, en vue de prévenir d’éventuels accidents.Ceux qui souhaitent prendre ces navettes autonomes pourront s’inscrire, à partir du 8 juin, sur le site des transports de Séoul (http://topis.seoul.go.kr). La municipalité prévoit également de recruter, pour d’autres services, des équipes d’essai composées de citoyens.