COVID-19 : les ministres des Affaires étrangères de 7 pays coordonnent leurs mesures de lutte en visioconférence

Photo : YONHAP News

Les ministres des Affaires étrangères de sept pays, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, se sont retrouvés, hier, en visioconférence pour coordonner leurs mesures de lutte contre la pandémie du COVID-19. C’est ce qu’a annoncé la porte-parole du département d’Etat américain.Dans un communiqué de presse, Morgan Ortegus a précisé que Mike Pompeo et ses homologues avaient échangé notamment sur la coopération internationale, la transparence et la responsabilité dans la bataille contre l’épidémie, et dans la recherche de son origine. Sans oublier la collaboration pour reconfirmer l’importance de l’ordre international basé sur les règles existantes et pour empêcher une nouvelle crise sanitaire internationale.Le communiqué du ministère américain semble viser notamment la Chine. Dans plusieurs conférences de presse ou interviews, le chef de la diplomatie a reproché à Pékin de ne pas avoir livré à la communauté internationale les informations exactes au tout début de l’apparition du coronavirus dans l’empire du Milieu. Il a posté un message similaire sur son compte Twitter à l’issue de cette visioconférence tenue à la demande des Etats-Unis.La ministre sud-coréenne Kang Kyung-wha a, elle aussi, souligné l’importance du partage rapide d’informations transparentes. Avant d’ajouter que son pays apportait une grande contribution à la lutte internationale contre le COVID-19 via les offres ou les exportations de matériels médicaux ou le partage de sa stratégie.