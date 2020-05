KDI : le COVID-19 approfondit la contraction des activités économiques

Photo : KBS News

Le nouveau coronavirus plombe la consommation et les exportations, et par voie de conséquence la contraction des activités économiques s’intensifie. C’est une estimation avancée par le Korea Development Institut (KDI).Dans le dernier numéro de sa publication mensuelle sur les conjonctures, cet institut de recherche financé par l’Etat a précisé: les ventes au détail et la production du secteur tertiaire ont fortement reculé en mars, les consommateurs n’ont pas eu le moral jusqu’au mois dernier et l’industrie manufacturière commence à souffrir elle aussi de la contraction.Heureusement, la production des industries minières et manufacturières a eu un impact relativement limité, progressant de 7,1 % jusqu’au mois de mars.S’agissant des exportations sur lesquelles est basée la bonne santé de l’économie sud-coréenne, le KDI a déploré la chute libre de leur montant mensuel comme journalier en avril, en particulier des produits phares comme les automobiles, les semi-conducteurs et les produits pétrochimiques.En ce qui concerne le marché du travail, l’institut a analysé que le nombre des emplois a lui aussi dévissé, en particulier chez les 20-29 ans.