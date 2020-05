COVID-19 : lancement d’un « groupe d’amitié » onusien à l’initiative de Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a récemment proposé aux Nations unies, à l’OMS et à l’Unesco de créer des groupes d’amitié dans le cadre d’une initiative de plaidoyer pour la coopération en matière de sécurité sanitaire, en particulier dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. L’un de ces groupes a vu le jour au sein de l’Onu.D’après le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, sa première réunion s’est tenue hier en visioconférence et cinq pays assureront conjointement sa présidence. Il s’agit de la Corée du sud, du Canada, du Danemark, de la Sierra Leone et du Qatar. Les chefs de la diplomatie de ces nations, la secrétaire générale adjointe de l’organisation internationale ainsi que quelque 200 diplomates onusiens ou experts de la santé publique ont pris part à cette réunion inaugurale.Lors de sa prise de parole, la cheffe de la diplomatie sud-coréenne Kang Kyung-wha a souligné qu’il faudrait une réponse coordonnée et s’appuyant sur le multilatéralisme pour gagner la bataille contre l’épidémie du COVID-19.Les discussions ont pour l’essentiel porté sur le développement d’un traitement ou d’un vaccin contre la maladie et sur les mesures à prendre pour résoudre le problème du déséquilibre économique.Séoul cherche à mettre en place des groupes identiques avec l’OMS et l’Unesco avant la fin du mois.