Séoul demande à Tokyo de donner sa réponse sur la levée de ses restrictions commerciales

Photo : YONHAP News

Cela fait bientôt un an que le Japon a imposé des restrictions d’exportation vers la Corée du Sud et a, ensuite, rayé celle-ci de sa liste blanche des partenaires de confiance.Pour justifier ces décisions unilatérales, le pays du Soleil levant a évoqué trois raisons : la suspension du dialogue politique entre les deux voisins, la gestion problématique des matériaux sensibles exportés vers le pays du Matin clair et l’insuffisance des effectifs chargés du commerce extérieur au sein du gouvernement sud-coréen.Presque un an après, Séoul croit que tous ces trois problèmes ont été réglés et que Tokyo doit désormais décider de lever ces mesures restrictives. Du coup, le ministère sud-coréen du Commerce extérieur lui a demandé de faire part de sa position concrète à cet égard, d’ici la fin du mois de mai.Mais le gouvernement de Shinzo Abe ne l’entend pas de cette oreille. Selon lui, la question n’est pas de fixer une date pour donner une réponse. Une position perçue comme un refus.