Les masques pour les anciens vétérans de la guerre de Corée sont arrivés aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

500 000 masques, que le gouvernement sud-coréen a envoyés pour les vétérans américains ayant participé à la guerre de Corée et leur famille, sont arrivés hier aux Etats-Unis.Pour rappel, le Comité de commémoration du 70e anniversaire de la guerre de Corée a décidé de fournir un million de masques pour remercier et soutenir les soldats étrangers en provenance de 22 pays membres de l’Onu ayant bataillé dans la péninsule coréenne, dans leur combat face au nouveau coronavirus.Selon l’ambassade de Corée du Sud dans le pays, une cérémonie du transfert de ces produits de protection contre la pandémie s’est déroulée sur la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, en présence de personnalités gouvernementales américaines ainsi que d’anciens combattants.Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a exprimé sa gratitude sur Twitter, en affirmant qu’en tant qu’ancien militaire rien n’était plus satisfaisant que de voir des collègues s’entraider.Le secrétaire aux Anciens combattants, Robert Wilkie, a, de son côté, fait part de ses remerciements dans un communiqué. Pour lui, ces cadeaux représentent le respect profond et continu entre Séoul et Washington établi lors du conflit fratricide d’il y a 70 ans.En réponse, le ministre sud-coréen des Anciens combattants et des Patriotes, Park Sam-duck, a indiqué que ces masques symbolisaient le remerciement du peuple coréen pour l’alliance des deux pays et le sacrifice des militaires américains.