COVID-19 : la Koica fournit des matériels de prévention aux pays en développement

Photo : YONHAP News

L’Agence sud-coréenne de coopération internationale (Koica) a annoncé, hier, fournir des produits de prévention sud-coréens afin de venir en aide aux pays en développement touchés par la pandémie de COVID-19. Elle prévoit d’envoyer 2 millions de dollars de marchandises dont des masques et des gants sanitaires à destination de 39 pays y compris le Vietnam, le Salvador et l’Ouganda.Son bureau au Sri Lanka a acheminé, lundi dernier, au Département de l’éducation et de l’entraînement techniques (DTET) situé à Colombo, 19 750 masques, 120 000 paires de gants et 750 gels antiseptiques. Ceux-ci seront transférés à quelque 12 000 étudiants et enseignants de six universités professionnelles.Le pays insulaire a récemment allégé ses mesures de confinement pour préparer un retour progressif à la vie normale. La Koica cherche à l’aider à prévenir une nouvelle propagation du virus et à créer un environnement de formation plus sûr.De son côté, son bureau situé au Népal avait fourni, le 30 avril, des matériels de protection pour les personnels médicaux de quatre établissements hospitaliers dont il est partenaire.