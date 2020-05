DTT : accord Séoul-Washington-Tokyo pour une visioconférence des ministres de la Défense en juin

Photo : YONHAP News

De hauts responsables de la défense de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont retrouvés, aujourd’hui, dans le cadre de la 12e édition de leur Dialogue trilatéral sur la défense (DTT).Leurs discussions, les premières depuis le début de l’épidémie du nouveau coronavirus, se sont déroulées en visioconférence. Les trois pays se sont alors mis d’accord pour organiser, en juin, une nouvelle réunion virtuelle de leurs ministres de la Défense.Ceux-ci devaient se rencontrer lors du Dialogue Shangri-La, le principal forum sur la sécurité en Asie-Pacifique, prévu le mois prochain à Singapour. Ces assises ont finalement été annulées en raison de la pandémie du COVID-19.Lors de leur entretien, les trois pays ont aussi fait le point sur les menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang et ont échangé sur les moyens d’instaurer la sécurité dans la région et d’élargir la coopération sécuritaire trilatérale et dans la lutte contre le nouveau coronavirus.