4 ministères concernés souhaitent dynamiser le secteur des équipements médicaux

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, quatre départements gouvernementaux ont décidé de conjuguer leurs efforts pour doper la compétitivité de l’industrie locale des équipements médicaux.Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, le ministère des Sciences et des TIC, le ministère de la Santé et des Affaires sociales et l'Administration des aliments et des médicaments prévoient de débloquer une enveloppe de 1 200 milliards de wons, soit 902 millions d’euros, pour ce projet interministériel pour la recherche et le développement des matériels médicaux.L’initiative est née de la crise sanitaire du COVID-19 qui a permis de faire rayonner les produits sanitaires « made in Korea » à travers le monde. Elle vise à désigner des articles phares pour augmenter leurs parts de marché, le développement des pièces détachées clés et des technologies, afin d’améliorer la chaîne de valeur ainsi qu’à soutenir l’approbation des marchandises.Les autorités compétentes se concentreront avant tout sur les équipements nécessaires pour les soins dans le cadre d’épidémies, comme les respirateurs artificiels et les appareils d’oxygénation par membrane extracorporelle. Une équipe chargée de la mise en pratique du projet a vu le jour aujourd’hui.