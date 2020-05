COVID-19 : le nouveau foyer d’Itaewon continue de se propager

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 reste toujours à deux chiffres depuis le 8 mai, deux jours après l’inquiétante apparition d’un nouveau foyer d’infections dans des clubs du quartier animé d’Itaewon, à Séoul.Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), le bilan de ce mercredi fait état de 26 cas et d’un décès supplémentaires. La Corée du Sud totalise 10 962 patients et 259 morts.Parmi les nouvelles contaminations confirmées ces 24 dernières heures, 22 sont d’origine locale et quatre ont été décelées chez des arrivants de l’étranger.Il faut aussi noter qu’après la découverte du nouveau cluster dans des boîtes de nuit d’Itaewon, plus de 110 nouveaux cas, tous liés à ces clubs, ont été recensés jusqu’à présent.Ce qui inquiète les autorités sanitaires, c’est que ces patients sont majoritairement des jeunes de 20 à 39 ans qui ne présentent pas de symptômes du virus. Et beaucoup d’entre eux cherchent à se soustraire aux tests de dépistage.Le gouvernement souhaite les identifier avant la fin de cette semaine, en collaboration avec les opérateurs de téléphonie mobile. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a d’ailleurs demandé aux ministères concernés de plancher sur les moyens de retrouver tous ces individus à l’aide des technologies de l’information et de la communication. L’exécutif a aussi aménagé, aujourd’hui, dans un quartier proche d’Itaewon, un lieu où ils peuvent se faire dépister.