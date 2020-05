Moody’s maintient la note de la Corée du Sud à « Aa2 »

Photo : YONHAP News

Moody’s a maintenu sa note de crédit de la Corée du Sud à « Aa2 » avec une perspective « stable ».Selon l’agence de notation, l’impact de la propagation du coronavirus sur l’économie sud-coréenne est limité. Cependant, le pays du Matin clair étant fortement dépendant des exportations des biens manufacturés, les répercussions sur la consommation et l’investissement seront inévitables dans cette crise pandémique. Et la société sud-coréenne n’est pas à l’abri d’autres risques comme le vieillissement de la population et les enjeux géopolitiques liés à la Corée du Nord.Le gouvernement sud-coréen a évalué que cette notation confirmait la position solide de l’économie nationale, en dépit de la dégradation des conditions extérieures comme intérieures dans le sillage du COVID-19. La Corée du Sud reste donc, depuis décembre 2015, à ce troisième niveau, le plus élevé sur l’échelle de la firme américaine.Par ailleurs, Fitch et Standard & Poor's (S&P) notent le pays respectivement à « AA- » et « AA ».