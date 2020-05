COVID-19 : plus de 10 % des connexions aux antennes-relais proches d’Itaewon sont émises par des étrangers

Photo : YONHAP News

La mairie de Séoul met, elle aussi, les bouchées doubles pour identifier au plus vite ceux qui ont visité, entre le 24 avril et le 6 mai, les cinq clubs et bars d’Itaewon que le nouveau « patient zéro présumé » a fréquentés.Dans le cadre de cette opération de recherches, elle a obtenu une première liste de 10 950 appareils mobiles connectés aux antennes-relais proches de cette zone. Or, les étrangers en représentaient 11 %. Ils doivent donc eux aussi être bien informés de la situation. La mairie distribue du coup toutes ses directives à respecter en 12 langues différentes et fournit aussi des informations aux ambassades des pays étrangers à Séoul, leur demandant de pousser leurs ressortissants concernés à se faire tester.Depuis la détection du foyer d’Itaewon, le nombre de dépistage quotidien a été multiplié par huit. Cependant, le maire de Séoul ne le trouve pas encore suffisant. Park Won-soon continue d’appeler les jeunes à se présenter spontanément aux centres médicaux.Enfin, il demande également à tous les établissements de vie nocturne de respecter les consignes sanitaires, car de nouveaux cas de contamination ont été repérés dans trois autres clubs que ceux visités par le « patient zéro » toujours dans le même quartier.