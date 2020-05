Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens peuvent profiter d’une très belle journée ensoleillée. Que ce soit le matin, l’après-midi ou le soir, pas un nuage n’est prévu, ce mercredi, dans le ciel.Le mercure remonte et permet de profiter pleinement du beau temps. Les températures maximales atteignent 21°C à Séoul et sur l’île de Jeju, 23°C à Daejeon et à Busan, et enfin 26°C à Daegu.Demain, l’agence météorologique de Corée prévoit un retour en masse des nuages sur tout le territoire, malgré la présence du soleil. Le thermomètre continuera de monter avec 25°C attendus dans la capitale.