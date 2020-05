Xi Jinping affirme son intention de visiter Séoul cette année

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, et son homologue chinois, Xi Jinping, se sont entretenus, hier soir, au téléphone.Lors de leur deuxième conversation téléphonique en moins de trois mois, ils se sont engagés à reprendre les concertations sur la visite à Séoul du dirigeant chinois, dès que la situation liée à l’épidémie du COVID-19 sera maîtrisée. Ce voyage devait avoir lieu, à l’origine, dans le courant du premier semestre de cette année, mais à ce stade, il semble pratiquement impossible.D’après la Cheongwadae, Xi a réaffirmé que sa volonté de faire un déplacement chez son voisin cette année restait toujours intacte, et Moon a, en retour, souligné que sa venue était très importante pour les relations entre leurs pays. Les deux hommes semblent alors avoir convergé sur la nécessité de mettre un point final au conflit provoqué par le déploiement du bouclier antimissile américain (THAAD) dans le sud de la péninsule. La présidence sud-coréenne a pourtant annoncé que cette question ne s’était pas invitée dans leur entretien d’hier.Les deux leaders ont, par ailleurs, qualifié d’efficace la coopération Séoul-Pékin dans la lutte contre la pandémie. Ils ont notamment évoqué la mise en place du système « fast track » visant à faciliter les activités de leurs entrepreneurs. Le numéro un sud-coréen souhaite que cette mesure soit appliquée à un plus grand nombre de personnes et dans plusieurs autres villes et provinces.Le dispositif en question est entré en vigueur le 1er mai. Il a permis jusqu’à présent à quelque 200 hommes d’affaires sud-coréens se rendant en Chine de bénéficier d’une dérogation au confinement obligatoire de deux semaines, imposé en principe à tous les arrivants de l’étranger.