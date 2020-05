Contre-terrorisme : la Corée du Nord maintenue dans la liste noire des Etats-Unis

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est maintenue sur la liste noire des pays qui « ne coopèrent pas suffisamment avec les Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme ».Dans un communiqué de presse publié hier, le département d’Etat américain, qui établit chaque année cette liste, a précisé y avoir à nouveau inscrit le pays communiste, avec l’Iran, la Syrie, le Venezuela et Cuba, et en avoir informé le Congrès.Cette mesure implique que la vente ou la licence d’exportation d’articles et de services de défense à ces pays est interdite et que l’administration américaine le notifie à la communauté internationale.A propos de la Corée du Nord, le ministère américain a évoqué le fait que quatre Japonais impliqués dans le détournement, en 1970, d’un avion de Japan Airlines, y vivaient encore l’an dernier. Et d’ajouter que le gouvernement de Tokyo continuait de réclamer des explications claires de la part de Pyongyang sur le sort de 12 ressortissants japonais censés avoir été enlevés par des agents nord-coréens dans les années 1970 et 1980.A noter que le régime communiste a également été désigné par les USA comme « pays soutenant le terrorisme ».