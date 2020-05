Le Minjoo et le Parti des citoyens s’apprêtent à fusionner

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le camp au pouvoir, et le Parti des citoyens ont achevé, hier, toutes les procédures internes de fusion, par lesquelles le premier absorbera sa formation satellitaire créée uniquement dans l’optique de gagner aux dernières législatives.Ils n’auront désormais qu’à déclarer ce rassemblement à la Commission électorale nationale (NEC) pour devenir un seul et unique parti disposant de 177 sièges à l’Assemblée nationale, qui en compte 300.Lors d’une réunion conjointe des deux forces, hier, le patron de la formation présidentielle a une nouvelle fois demandé à tous les élus de ne pas oublier leur responsabilité en tant que membres de la première formation. Avant de leur rappeler de rester « studieux et productifs » tout au long de la prochaine législature, en commençant par la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus.Selon Lee Hae-chan, la première année de leur mandat de quatre ans sera un test pour mesurer la compétence des démocrates-réformistes à maintenir le pouvoir, et ce afin de faire de la Corée du Sud un pays digne de ce nom.Le chef du Parti des citoyens a lui aussi pris la parole. Woo Hee-jong a alors souhaité que les élus de son mouvement déploient toutes leurs capacités au sein du Minjoo.Pour rappel, cette formation a été lancée en mars sous forme de coalition entre le Minjoo et plusieurs petits partis. Si elle a remporté un total de 17 sièges à la proportionnelle au scrutin du 15 avril, actuellement, elle n’en compte que 14. L’un d’entre eux a été expulsé pour soupcons portant sur des biens immobiliers et les deux autres sont retournés dans leur formation d’origine.