Hong Nam-ki promet de créer plus de 1,5 million d’emplois dans le secteur public

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’économie a présidé, aujourd’hui, une nouvelle réunion hebdomadaire du QG central de l’économie d’urgence. Un dispositif mis en place pour faire face aux conséquences de l’épidémie du COVID-19.Comme annoncé, les discussions ont largement été consacrées aux mesures à prendre pour relancer le marché de l’emploi. Le mois dernier, le nombre de sud-Coréens employés a enregistré sa plus forte baisse en plus de 21 ans.Lors de la réunion, Hong Nam-ki a précisé que le gouvernement annoncerait bientôt un nouveau plan visant à créer quelque 1 560 000 emplois, majoritairement dans le secteur public, dont 945 000 ont déjà été promis.Dans le même temps, Hong a dévoilé les contours d’une autre mesure, présentée hier, en ce sens. Il s’agit de générer au moins 550 000 postes : 100 000 dans la filière numérique du secteur public, 50 000 dans le même domaine mais dans le secteur privé et pour les jeunes, ainsi que 300 000 pour les classes démunies, entre autres.Hong Nam-ki, qui est aussi ministre des Finances, s’est par ailleurs engagé à faire organiser dans le courant du mois des concours de recrutement pour 48 000 fonctionnaires et salariés des entreprises publiques. Des concours suspendus en raison du COVID-19.