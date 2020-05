Daewoo E&C remporte une commande de près de 4 milliards d’euros au Nigeria

Photo : YONHAP News

Daewoo Engineering & Construction (Daewoo E&C) a annoncé avoir signé, hier, un contrat avec le Nigeria en vue de construire un site de production de gaz naturel liquéfié (GNL), pour un montant d’un peu plus de 5 000 milliards de wons, environ 4 milliards d’euros.Dans le cadre de ce projet, baptisé « Train 7 », le constructeur sud-coréen effectuera tout le processus d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) d’une usine de production de GNL, ainsi que des installations annexes, avec ses partenaires italien Saipem et japonais Chiyoda.La capacité annuelle de production devrait atteindre 8 millions de tonnes et la durée de construction est estimée à 66 mois. C’est la première fois qu’une entreprise sud-coréenne remporte un contrat d’EPC à l’étranger.D’après Daewoo E&C, ce contrat devrait lui rapporter 2 066,9 milliards de wons, 1,5 milliard d’euros, ce qui représente environ 40% du total.