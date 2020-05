COVID-19 : le gouvernement envisage de promouvoir les industries liées aux maladies infectieuses

Photo : YONHAP News

Alors que les mesures sanitaires prises par la Corée du Sud face au COVID-19 sont saluées par le monde entier, le gouvernement s'engage à promouvoir activement les industries liées à la lutte contre les épidémies.A l’issue de la troisième réunion de la cellule centrale d’urgence sur l’économie, l’administration a dévoilé un plan en ce sens. Il s'agit notamment de faire fabriquer, dans le pays, des matériels et des équipements préventifs clés, d'augmenter le nombre de bénéficiaires de l’aide pour les expérimentations cliniques de traitement, ainsi que d'alléger la réglementation.Dans le détail, l’exécutif a décidé de grouper les industries concernées en trois catégories : prévention, dépistage et traitement. Pour la prévention, afin d’améliorer son efficacité, l’intelligence artificielle (IA) et le big data seront davantage employés pour éviter l’évolution de maladies infectieuses. Un total de 1 200 milliards de wons, soit environ 905 millions d’euros, seront débloqués pour soutenir la recherche et le développement des équipements sanitaires.Au stade du dépistage et du diagnostic, des matières extraites du corps humain, du personnel ainsi que des équipements nécessaires seront fournis.L’exécutif compte également soutenir toute la chaîne de développement des traitements et vaccins, en créant un fonds dédié et en simplifiant le processus d’expérimentation et d’approbation des produits. Parallèlement, un hôpital et un institut de recherche spécialisés aux maladies contagieuses seront construits.Enfin, le gouvernement projette de proposer à l’Organisation international de la normalisation (ISO) de faire du « modèle sanitaire sud-coréen » la norme mondiale, que ce soit du dépistage et de la recherche des cas suspects au traitement en passant par l’isolement des individus ayant été en contact avec des patients contaminés.