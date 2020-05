Asiana Airlines va doubler le nombre de ses vols internationaux le mois prochain

Photo : YONHAP News

Asiana Airlines projette de rouvrir 13 lignes internationales et d’augmenter la fréquence hebdomadaire de ses vols à 57.D’après l’annonce faite aujourd’hui par la compagnie aérienne sud-coréenne, 12 lignes à destination de la Chine devraient être d’abord relancées. Bien que ce calendrier puisse être modifié en raison des mesures d’interdiction de voyage actuellement en vigueur, Asiana envisage de faire en sorte de rendre possible la relance du service dès la levée de ce dispositif.Concernant les pays d’Asie du Sud-est, la fréquence des vols hebdomadaires pour Hanoï et Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam, passera de trois à sept, et pour ceux à destination de Phnom Penh au Cambodge et de Manille aux Philippines, de trois à quatre.Quant à l’Europe, quatre vols entre Séoul et Francfort seront disponibles par semaine au lieu de trois actuellement.Enfin, pour les Etats-Unis, la ligne reliant la capitale sud-coréenne à Seattle sera reprise 77 jours après sa suspension, à raison de trois par semaine.Ainsi la seconde compagnie d'aviation du pays du Matin clair envisage d’augmenter son taux d’opération de 8 % actuellement à 17 % en juin. D’après un de ses responsables, cette décision a été prise pour les hommes d’affaires et les agents chargés des missions de l’État, alors que la demande générale reste encore très basse.