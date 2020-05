La police révèle l’identité du créateur de « Nth Room », un groupe de partage de vidéos sexuelles illégales

Photo : YONHAP News

Alors que le scandale de distribution sur Telegram de vidéos liés à l’exploitation sexuelle de jeunes femmes dont des mineurs ne cesse de soulever l’indignation nationale, la police a révélé, hier, l'identité d'un homme soupçonné être le créateur des salles de discussions illégales, appelées « Nth Room ».Le suspect, connu jusqu’à encore récemment par son surnom en ligne « God God », est en fait un étudiant de 24 ans répondant au nom de Moon Hyung-wook. Sa photo a également été révélée. Selon la police, la nature vicieuse et répétitive de ses crimes auraient conduit à cette décision de rendre publique son identité.Plus précisément, Moon aurait dirigé la production et la distribution de vidéos sexuelles illicites via la gestion de huit « Nth Room » depuis 2018 sur la plateforme de messagerie instantanée. Il a également confessé avoir ordonné le viol d’une lycéenne perpétré en décembre 2018 à Daegu.Avant cela, la police avait dévoilé l’identité de trois autres principaux suspects impliqués dans des affaires similaires.