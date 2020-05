Le ciel sud-coréen est très variable aujourd’hui. Que ce soit le matin ou dans l’après-midi, un peu partout sur le territoire, le soleil joue à cache-cache avec les nuages.Malgré la couverture nuageuse, les températures restent agréables. Les maximales atteignent 23°C à Busan, 26°C à Séoul et sur l’île de Jeju, et enfin 28°C à Daegu et à Daejeon.Des nuages qui, d’après Météo-Corée, apporteront dès demain matin des précipitations dans l'ensemble du pays, faisant chuter le mercure. Il ne fera que 18°C dans la capitale et à Busan.