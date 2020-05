Photo : YONHAP News

Le léger rebond de mercredi n’aura été qu’éphémère. La Bourse de Séoul retombe dans ses travers. Le Kospi, son indice de référence, chute de 0,80 %, soit 15,46 points, et redescend à 1 924,96 points. Le Kosdaq est aussi dans le rouge. L’indice des valeurs technologiques perd 0,14 %, soit 0,96 point, pour clore la séance à 690,57 points.Du côté du marché des changes, le won sud-coréen varie dans le sens inverse d’hier, avec un gain face à l’euro et une baisse face au dollar américain. À la fermeture des transactions, la monnaie européenne s’achète 1 326,61 wons (-1,52 won) et le billet vert 1 228 wons (+4,20 wons).