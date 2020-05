COVID-19 : 29 nouveaux cas dont 20 liés à la contamination dans des clubs d'Itaewon

Photo : YONHAP News

Le nombre de patients infectés continue de progresser en raison d’une contamination collective dans des boîtes de nuit d’Itaewon. En effet, 20 nouveaux cas sur 29 détectés jusqu’à minuit ce matin, sont liés à ce nouveau foyer d’infection, situé en plein cœur de Séoul. Avec un décès et 67 guérisons supplémentaires, la Corée du Sud compte désormais un total de 10 991 cas confirmés, dont 260 décès et 9 762 individus guéris.Selon les régions, 21 patients additionnels ont été identifiés dans la région métropolitaine, soit 12 à Incheon, six dans la province de Gyeonggi et trois à Séoul. Pour le reste, trois malades ont été testés positifs dans la province de Chungcheong du Nord, un dans celles de Gwangwon et de Chungcheong du Sud.Face à cette nouvelle propagation inquiétante du COVID-19, de plus en plus d’autorités locales interdisent les rassemblements dans les établissements de vie nocturne et demandent aux visiteurs des clubs du quartier branché de la capitale de rester confinés chez eux. À cet effet, des équipes formées avec la police sont chargées de vérifier si les établissements et les patients suspects respectent bien les mesures préventives.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont à nouveau demandé aux personnes s’étant rendues dans des établissements de divertissements, dont les boites de nuit d’Itaewon entre le 24 avril et le 6 mai, de se soumettre à un test de dépistage du nouveau coronavirus.