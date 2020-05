COVID-19 : la contamination collective d’origine d’Itaewon se propage par ricochet

Photo : YONHAP News

Depuis l’apparition, la semaine dernière, d’un patient infecté par le COVID-19 qui s’est rendu dans plusieurs clubs d’Itaewon le 2 mai, un total de 131 personnes ont attrapé le nouveau coronavirus. Parmi eux, 51 ont contracté la maladie indirectement en entrant en contact avec des personnes qui ont visité les mêmes établissements de vie nocturne de ce quartier branché, situé en plein centre de Séoul.Un enseignant d’un institut privé à Incheon ayant été infecté dans les mêmes établissements de divertissement, aurait contaminé, par exemple, 14 autres personnes dont neuf collégiens et lycéens ainsi que leurs parents et amis. Ce 102e patient de cette grande ville située à l’ouest de la capitale, testé positif samedi dernier, aurait menti, dans un premier temps, affirmant qu’il était chômeur. Le nombre de patients liés à ce « super-contaminateur » pourrait encore augmenter par ricochet.A Séoul aussi, des cas indirectement liés au foyer de contamination se multiplient. Dans l’arrondissement de Dobong, un homme de 18 ans a été testé positif après avoir visité un karaoké au même moment qu’un patient qui s’était rendu dans des clubs d’Itaewon. Et un autre jeune de 20 ans, qui a visité un bar du côté de Seodaemun en même temps que trois étrangers contaminés, qui s’étaient eux aussi rendus dans les mêmes boîtes de nuit, a été également contrôlé positif.Par ailleurs, un autre foyer de contamination est apparu. Parmi six jeunes qui sont allés dans des bars situés dans le quartier de Mapo, cinq ont contracté l’épidémie virale. Pour le moment, aucun d’entre eux n’a visité le cluster en question ou s’est rendu à l’étranger.Dans ce contexte, la municipalité de Séoul a annoncé ce matin que, jusqu’à présent, un total de 20 143 personnes ayant été potentiellement en contact avec des patients infectés à Itaewon ont subi un test de dépistage. Ce chiffre a été multiplié par huit depuis que Séoul a promis l’anonymat des contrôles. En effet, il suffit d’inscrire son numéro de téléphone au lieu de son nom pour pouvoir recevoir un test.