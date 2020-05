Financement des GI’s : les Etats-Unis disent avoir déjà fait preuve de flexibilité

Photo : KBS News

Washington a enjoint de nouveau Séoul à changer d’attitude dans leurs négociations sur le financement du stationnement des 28 500 GI's dans le sud de la péninsule. Son sous-secrétaire d’État chargé des affaires politiques et militaires a tenu un tel propos lors d’un briefing en visioconférence, organisé, hier, heure locale, avec des journalistes étrangers.Clarke Cooper a souligné que les négociations ne sont pas suspendues. Selon lui, les deux parties ont parcouru un long chemin depuis un an en poursuivant le dialogue via plusieurs canaux de communication. Ce haut responsable a fait valoir notamment que les Etats-Unis ont fait une belle démonstration de flexibilité pour réajuster leur position. Il semble ainsi faire allusion au fait que Washington réclame désormais un montant plus faible.Pour rappel, le pays de l’Oncle Sam avait exigé de la Corée du Sud qu'elle paye 5 milliards de dollars, avant de revoir à la baisse leur demande. Quant au gouvernement sud-coréen, il lui a proposé d’augmenter de 13 % les coûts qu’il doit assumer cette année. Mais le président américain a refusé formellement en avril dernier. Certains médias ont rapporté que Washington aurait fait une contre-proposition à Séoul : payer 1,3 milliard de dollars, soit une hausse de 49 % par rapport au montant de 2019.Par ailleurs, Cooper a reconnu la discussion confidentielle qui a fuité en dehors du canal gouvernemental et n’a pas démenti le montant évoqué dans la presse.Selon le sous-secrétaire d’État américain, Washington est conscient de la nécessité d’arriver à un terrain d’entente suffisamment acceptable pour les deux alliés. Et ceux-ci continueront à déployer leurs efforts afin d’y parvenir.Enfin, Clarke Cooper a tenu à souligner que l’Alliance Séoul-Washington constitue un investissement énorme et une promesse fondamentale. Selon lui, elle devrait permettre aux deux États de parler à cœur ouvert de la co-responsabilité et du partage des frais pour la défense conjointe.