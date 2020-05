Moscou fournit 25 000 tonnes de blé à Pyongyang en proie à des pénuries alimentaires

Photo : KBS News

La Russie a livré 25 000 tonnes de blé à la Corée du Nord, dont la population souffre de graves problèmes alimentaires.C'est ce qu'on vient d'apprendre de l'ambassade russe à Pyongyang. Dans un message sur Facebook publié hier, heure locale, la mission russe a précisé que son ambassadeur, Alexandre Matsegora, s'est rendu au port de Nampo, sur la côte ouest du pays, pour assister à l'arrivée de ces produits de secours humanitaire. Ceux-ci ont été chargés à bord d'un cargo au port méridional de Novorossiysk, en mer Noire.Toujours selon la même source, le déchargement de ces céréales devrait s'achever vers les 27 et 28 mai prochains, dans le sillage de la pandémie du COVID-19, qui oblige la mise en quarantaine des membres d'équipage. Et le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a exprimé sa profonde gratitude à la Russie pour cette aide, en cette période critique.Si l'on en croit un récent rapport des organisations internationales dont le Programme alimentaire mondial (Pam), plus de dix millions d'habitants nord-coréens sont en proie à la pénurie alimentaire. Les sècheresses sans précédent de l'année dernière en sont notamment à l'origine.D'autre part, l'agence de presse russe Tass a fait savoir que Moscou avait envoyé aussi, l'année dernière, une cargaison de 8 000 tonnes de blé à Pyongyang via le Pam, estimant que cette assistance s’élevait à quelque 8 millions de dollars.