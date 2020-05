Fête des enseignants : Moon Jae-in s’engage à développer la formation à distance

Photo : KBS News

Aujourd’hui, les sud-Coréens célèbrent la Journée des enseignants. Alors que les écoles n’arrivent toujours pas ouvrir leurs portes en raison de la crise du COVID-19, le président de la République a salué les efforts des enseignants qui sont obligés à la fois de donner leurs cours en ligne, une expérience inédite, et de préparer des mesures sanitaires minutieuses afin d’accueillir leurs élèves fin mai.Moon Jae-in en a fait part dans un message publié ce matin sur ses réseaux sociaux, en affirmant qu’un tel dévouement des enseignants était perçu comme une source d’encouragement pour tous les citoyens. Avant d’ajouter ses profonds respects à leurs égards.Dans la foulée, le chef de l’État s’est engagé à développer le système d’enseignement à distance et à améliorer les infrastructures des TIC concernées. Il a également souhaité faire en sorte que tous les établissements scolaires puissent dispenser de la formation en ligne utilisant « edu-tech ». Enfin, le locataire de la Maison bleue a promis de renforcer les capacités des enseignants en la matière et de réfléchir à des moyens destinés à alléger leurs tâches administratives afin de leur permettre de se concentrer davantage sur leur véritable vocation.Jusqu’à présent, le ministère de l’Education organisait une cérémonie officielle à l’occasion de la fête des enseignants. Mais cette année, l’évènement étant annulé à des fins préventives, le gouvernement a tout de même récompensé, comme d’ordinaire, 2 983 enseignants exemplaires en leur envoyant une carte de félicitation au nom de la ministre de l’Education, Yoo Eun-hye.