Washington publie un avis maritime international contre Pyongyang, Téhéran et Damas

Photo : KBS News

Les Etats-Unis ont lancé une alerte pour contrecarrer les ruses maritimes que la Corée du Nord, l’Iran et la Syrie pratiquent afin de contourner les sanctions internationales à leur encontre. Il s'agit de la falsification du registre de navire, du transbordement illicite, du recours à un pavillon de complaisance, entre autres.Le département d’Etat américain a instauré cette mise en garde à l’attention des professionnels de l’industrie maritime, de l’énergie et des métaux, de concert avec le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), dépendant du Trésor, et les garde-côtes américains. Selon sa précision, Pyongyang, Téhéran et Damas se trouvent en ligne de mire. Et il s’agissait de renouveler et d’élargir l’alerte déjà émise par son gouvernement.Washington a prévenu que tous les individus et institutions impliqués dans les duperies maritimes risquent de faire l’objet de sanctions conséquentes. L’avis en question énumère les modalités que les entreprises privées pourraient adopter pour moins s’exposer à un tel risque.Un mois plus tôt, le département d’État américain avait décrété une alerte contre les cyber-activités mal intentionnées de la Corée du Nord, et ce conjointement avec le département de la Sécurité intérieure, le Trésor et le Bureau fédéral d’enquête (FBI).