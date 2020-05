COVID-19 : 27 nouveaux cas confirmés portant à plus de 11 000 le nombre total de contaminations

Photo : YONHAP News

La contamination collective du COVID-19 dans des boîtes de nuit d’Itaewon continue de se propager. En 24 heures, 27 nouveaux patients ont été identifiés. 17 d’entre eux sont liés à ce nouveau foyer d’infection situé en plein centre de Séoul et cinq ont attrapé la maladie à l’étranger. Cependant, aucun nouveau décès n’a été déploré et 59 individus additionnels ont été guéris. Ce qui porte à 11 018 le nombre total des cas confirmés dans le pays, dont 260 décès et 9 821 guérisons.Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé un plan de contrôle spécifique des établissements vulnérables aux maladies infectieuses, tels que les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (Ehpad), les hôpitaux psychiatriques ou les maisons de retraite.La Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge 50 % des frais de dépistage pour les personnes qui y séjournent et les nouveaux arrivants doivent obligatoirement s’y soumettre. Des moyens permettant la reprise de la visite des parents et des proches sont également envisagés, tels que l’installation de murs transparents ou l’organisation de rencontre en plein air.D’autre part, le concours national des hauts fonctionnaires aura bien lieu, demain, comme prévu, dans 32 endroits. L’exécutif a fait savoir que la santé, le séjour à l’étranger ainsi que la visite ou non d’Itaewon des candidats ont été préalablement vérifiés. Les personnes placées en isolement chez eux pourront, elles aussi, participer à l’examen dans des lieux séparés, et le nombre de candidats se trouvant dans une même salle sera réduit à 15.