DMZ : 11 reliques retrouvées lors des recherches de dépouilles de soldats

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a annoncé, aujourd’hui, avoir exhumé, du 8 au 13 mai, onze reliques de soldats tués lors de la guerre de Corée, de 1950 à 1953, aux alentours de l'arête Arrowhead, un site de bataille dans la zone démilitarisée (DMZ). Dans cette partie située à Cheorwon dans la province de Gangwon, 3 583 objets ont été découverts en même temps.Parmi ces ossements, deux côtes, un fémur, un tibia et un os de la hanche ont été retrouvés. Et du côté des effets personnels, des casques d’acier et des gilets pare-balles.Cela porte le bilan total à 34 reliques et à 7 009 objets depuis que les autorités militaires ont repris, le 20 avril dernier, ces fouilles dans la partie sud-coréenne de l'un des champs de combat les plus féroces du conflit fratricide. S'y ajoute le désarmorçage de 61 mines et 913 obus non explosés.Le ministère de la Défense s'engage à faire ses efforts pour pousser Pyongyang à participer aux fouilles conjointes, conformément à l'accord militaire intercoréen signé le 19 septembre 2018. Et d'ajouter que tous les préparatifs en ce sens sont en place pour une telle reprise.