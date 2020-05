COVID-19 : la plupart des cas confirmés à Séoul sont liés à des clubs d’Itaewon

Photo : YONHAP News

A Séoul, le nombre de patients infectés par le COVID-19 et ayant un lien avec le nouveau cluster d’Itaewon ne cesse d’augmenter. Ce matin à 0h, la capitale a dénombré un total de 725 cas cumulés, dont 83 liés à ce foyer d’infection. Et hier, en 24 heures, sur les 14 patients supplémentaires pris en charge, 13 étaient relatifs à ce quartier branché de la capitale ont été déclarés.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont découvert que l’un des cinq malades identifiés ayant visité deux bars dans l’arrondissement de Mapo, s’était rendu, le 4 mai, dans un karaoké, trois minutes après un individu qui a contracté le virus, le week-end précédent, dans les clubs incriminés.À noter que le nombre de personnes qui se sont soumises à un test de dépistage jusqu’à vendredi matin, 0h, à Séoul, a atteint 25 541. La municipalité a émis un ordre administratif en la matière : ceux qui ne se font pas tester sont passibles d’une amende de 2 millions de wons, environ 1 500 euros.Dans ce contexte, la mairie va engager, dès aujourd’hui et avec la police, une investigation dans les établissements de vie nocturne pour vérifier s’ils respectent pleinement les mesures préventives.