Les médias nord-coréens fustigent un récent rapport de Séoul sur les droits humains

Photo : YONHAP News

Un site de propagande du pays communiste a mis en avant, aujourd'hui, que la Corée du Sud n'avait en aucun cas le droit de critiquer les droits de l'Homme en Corée du Nord. Par ces mots, Uriminzokkiri fait référence au récent rapport publié par l'Institut sud-coréen pour la réunification portant sur les conditions des droits humains au nord du 38e parallèle.Pour ce site, il s'agit d'une « grave provocation politique » contre le régime communiste qui pourrait amener, à terme, les relations intercoréennes à une « fin catastrophique » en attisant la méfiance et la diffamation entre les compatriotes des deux Corées.En retour, ce site de propagande pro-Pyongyang a accusé Séoul de ne pas avoir réglé les griefs des victimes du mouvement populaire pour la démocratisation du pays du 18 mai 1980, dans la ville de Gwangju, et des familles endeuillées par le naufrage du ferry Sewol, le désastre maritime le plus meurtrier du pays, en avril 2014.Enfin, le média a mis en garde contre toute tentative de « déshonorer la dignité et les droits du peuple nord-coréen », affirmant qu'il encourrait des conséquences.