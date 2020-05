COVID-19 : le déplacement des personnes a chuté de plus de 40 % fin février

Photo : YONHAP News

La fréquence de déplacement des individus a dégringolé, fin février, de plus de 40 % en glissement annuel, suite à la propagation du nouveau coronavirus en Corée du Sud.C’est ce que nous apprend, aujourd’hui, un document conjointement publiée par l’Institut national des statistiques (Kostat) et le premier opérateur de téléphonie mobile du pays, SK Telecom. Ces données ont été établies à partir de celles sur le mouvement de 22 millions d’abonnés de SK entre le 9 janvier et le 10 mai.Une personne est considérée comme avoir effectué un déplacement lors qu’elle a visité pendant plus de 30 minutes d’autres villes, arrondissements ou districts que son propre domicile.Le volume des mouvements a atteint son plus bas niveau le 29 février, qui correspond au début de la diffusion brutale de la pandémie à Daegu. Depuis, ce chiffre n’a cessé de progresser avant d’atteindre, le 2 mai, 83 % du niveau de l’année dernière. Mais il a de nouveau reculé à 75 % samedi dernier, après la découverte d’une contamination collective dans des clubs d’Itaewon, quartier branché de Séoul.Selon les tranches d’âge, les 70 ans et plus, les sexagénaires ainsi que les jeunes d’une vingtaine d’années ont réduit le plus leur déplacement, respectivement de 28 %, de 21 % et de 19 %, une semaine après la détection du premier cas confirmé, mi-janvier.Enfin, les femmes ont restreint davantage leur mouvement que les hommes et le volume des déplacements dans les sites commerciaux a connu une baisse.