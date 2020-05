La Corée du Sud passe une mauvaise fin de semaine. Aujourd’hui, les précipitations s’abattent sur tout le pays. L’île de Jeju sera la plus touchée avec 50 à 200 mm attendus et des rafales de vent violent. A Séoul, les prévisions annoncent entre 10 et 50 mm.Les pluies provoqueront une chute soudaine des températures. Le mercure n’atteindra que 17°C dans la capitale, 18°C à Daegu et Busan, 19°C à Daejeon et 25°C sur Jeju.D’après Météo-Corée, les précipitations devraient se poursuivre dans le nord et le sud du territoire demain matin, avant de se calmer dans l’après-midi. Dimanche, une couverture nuageuse voilera le pays, excepté dans le sud-ouest où un grand soleil est prévu.