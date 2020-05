COVID-19 : la date de réouverture des classes de terminale maintenue

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a décidé de maintenir la réouverture des classes de terminale, fixée au 20 mai, compte tenu du calendrier lié au « suneung », l’examen d’entrée à l’université, qui doit se dérouler cette année le 3 décembre. Prévu initialement le 19 novembre, il a été reporté de deux semaines.Les deuxièmes années du lycée, les troisièmes du collège et les deux premiers niveaux des écoles primaires prendront le relai le 27 mai, avant la réouverture complète des établissements scolaires, prévue le 8 juin.Les autorités publiques estiment que la seconde vague de contamination du nouveau coronavirus liée aux clubs d’Itaewon n’a pas touché le milieu scolaire. A noter qu’aucun cas de contamination n’a été confirmé chez 51 enseignants et personnels administratifs ayant fréquenté ces boîtes de nuit, ou chez les 230 élèves qui ont été en contact avec les nouveaux patients en lien avec Itaewon, excepté dix à Incheon.Cependant, beaucoup de parents d’élèves s’inquiètent toujours de la reprise des cours sur les bancs. Une pétition demandant un nouveau report a récolté plus de 220 000 signatures sur le site du bureau présidentiel.Dans ce contexte, un renforcement des mesures de protection et de prévention contre le nouveau coronavirus a été prévu, comme la prise de température journalière et la minimisation de l’utilisation des établissements collectifs, comme les boutiques et les bibliothèques situés dans l'enceinte, entre autres.