COVID-19 : les pertes estimées pour chaque patient s’élèvent à 33 000 euros

Photo : YONHAP News

Les coûts du COVID-19 sont évalués à plus de 44 millions de wons par patient, environ 33 000 euros, en Corée du Sud. Ils comprennent non seulement les frais directs ou indirects liés au traitement et à l’enquête épidémiologique, mais aussi le manque à gagner engendré par la perte de productivité de la main-d’œuvre. Dans un contexte où le nombre de patients cumulé dépasse les 11 000 dans le pays du Matin clair, les coûts sociaux liés au nouveau coronavirus atteindront des centaines de milliers de wons.Ces chiffres ont été obtenus à partir d’une hypothèse selon laquelle un « super-propagateur » entraîne au total 95,5 nouveaux cas de contamination, en infectant 21 personnes pendant quatre jours et que ces 21 patients contaminent chacun, à leur tour, 3,5 individus durant les quatre jours suivants.Selon la Caisse nationale d’assurance maladie, le COVID-19, qui a provoqué une forte flambée des nouvelles infections et un auto-confinement massif, aura des impacts considérables sur l’économie sud-coréenne. D’où l’importance de contenir l’apparition de nouveau cas.