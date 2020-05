COVID-19 : la Corée du Sud réajuste ses mesures sanitaires contre les guéris de nouveau testés positifs

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a recensé ce lundi, à 0h, 15 nouveaux cas du COVID-19, dont dix infectés à l'étranger. C'est le troisième jour consécutif que le nombre de nouveaux patients s'établit à une dizaine. Le pays du Matin clair déplore ainsi 11 065 contaminations depuis le début de l’épidémie, dont 263 décès.Une seconde vague d’infections liée aux clubs d’Itaewon était fortement redoutée, mais ne semble, heureusement, pas devenir réalité. En effet, depuis l’apparition d’un patient qui s’est rendu dans plusieurs boîtes de nuit de ce quartier branché de Séoul, début mai, le nombre de cas quotidien est reparti à la hausse, avec 12 le 8 mai, et plus de 30 les 10 et 11 mai, avant de redescendre à 13 hier. En outre, aucun patient n'a été identifié, ce dimanche, directement ou indirectement lié au foyer d’Itaewon.Par ailleurs, les autorités sanitaires ont recensé, jusqu'à vendredi dernier, 447 patients guéris mais de nouveau testés positifs au nouveau coronavirus. Ces personnes sont soumises au même confinement que les individus infectés. Or, aucune d'entre elles n'a transmis la maladie. Le gouvernement a par conséquent décidé d'alléger, à partir de demain, le contrôle sur ces patients. Le terme « re-contamination » ne sera plus utilisé. Il sera remplacé par « réactivation du virus chez les patients, diagnostiqués positifs dans le test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) peu après leur sortie de quarantaine ».Ce n'est pas tout. Un centre d'information sur le COVID-19 sera installé à la gare de Gwangmyeong, la station la plus utilisée par les étrangers qui viennent d'arriver en Corée du Sud et souhaitent prendre le KTX, la version sud-coréenne du TGV, pour se rendre en province. Le centre va gérer et distribuer des informations relatives aux déplacements de ces étrangers aux collectivités locales.