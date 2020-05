Panmunjom : l'examen des demandes de visite sera écourté pour les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens souhaitant visiter Panmunjom pourront désormais attendre moins longtemps pour se voir délivrer l'autorisation d'entrer dans la zone commune de sécurité (JSA). Effectivement, le commandement des Nations unies en Corée (UNC) a annoncé, hier, qu'il était en cours de négociations avec Séoul, afin de simplifier le processus nécessaire à la délivrance de ce document.L’UNC a expliqué qu'il appliquait depuis plus de dix ans un délai de 14 jours, règlement fixé par la Corée du Sud. Cette dernière estimant que ce délai n'est plus impératif, il se propose de l'écourter.Les sud-Coréens souhaitant visiter le village de la trêve, situé à cheval sur la frontière intercoréenne, en font la demande auprès du ministère de la Réunification et du Service national du renseignement (NIS), et c'est le commandement des Nations unies qui délivre l'autorisation définitive de visite.Pour les touristes étrangers, la durée d’attente n'est que de trois jours.Suspendue depuis octobre dernier en raison de la fièvre porcine africaine, les visites reprendront à partir du mois prochain. Le guichet de demande sera désormais uniquement assuré par le ministère de la Réunification et le délai d'autorisation pourra être de trois jours.