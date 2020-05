La Fondation Gates soutient des recherches biotechnologiques sud-coréennes

Photo : YONHAP News

SK Bioscience, une filiale du conglomérat sud-coréen SK, a annoncé aujourd'hui pouvoir bénéficier du soutien de la Fondation Bill & Melinda Gates, pour la mise au point d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Il s'agit d'une enveloppe de 3,6 millions de dollars. Cette entreprise a déjà été soutenue par cette même fondation pour le développement de vaccins contre le rotavirus et la typhoïde.La société sud-coréenne envisage de mener des concertations avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), créée en 2017, pour aider la mise au point de vaccins contre les maladies infectieuses émergentes. Elle est cofinancée par une dizaine de gouvernements et des fondations, dont celle de Bill Gates et son épouse.La fondation a également investi pas moins de 9,74 millions de dollars dans la recherche de KT, l'un des principaux opérateurs de téléphonies fixe et mobile du pays, sur la mise en quarantaine de future génération pour lutter contre les maladies infectieuses.Née en 2000, la Fondation Bill & Melinda Gates, dont le fonds atteint 40 milliards de dollars, apporte une aide d'envergure à l'éradication de la pauvreté tout comme à la prévention des maladies. Elle se concentre, ces derniers temps, sur la lutte contre le COVID-19, et apprécie les efforts déployés par le pays du Matin clair dans la lutte contre la pandémie. Lors d’une interview avec la télévision américaine CNBC, le 12 mai, Melinda Gates a ainsi cité la Corée du Sud et l'Allemagne comme les bons élèves dans la réponse à la crise sanitaire mondiale.